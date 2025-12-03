Путин и Трамп / © Associated Press

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что перспектива переговоров на самом высоком уровне между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом "напрямую связана с тем, насколько будут успешно продвигаться консультации по урегулированию".

Об этом пишут российские пропагандистские медиа.

Ушаков также отметил, что Москва якобы "оценивает" поступающие от американской стороны предложения, однако не все из них подходят Кремлю.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов между США и РФ по поиску путей завершения войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, что ранее завершилась встреча диктатора России Владимира Путина с делегацией США в составе специального посланника президента США Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Напомним, что перед встречей улыбающийся Путин сказал Виткоффу, что рад видеть его , и спросил его об их и Джареде Кушнере прогулке по Красной площади.

В The Spectator объяснили, что россияне неспроста водили Кушнера и Виткоффа по Москве – это был психологический трюк и «утонченный сигнал России».