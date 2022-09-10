Усиление давления на РФ и оборонная поддержка Украины: Зеленский пообщался с Макроном по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 10 сентября.

"Проинформировал его (Макрона – ред.) о нашей активности на фронте, о дальнейших перспективах. Предметно обсудили российские провокации на Запорожской АЭС и необходимость немедленной демилитаризации станции, немедленного выхода российских военных оттуда. Говорили с господином президентом и об усилении оборонной поддержки нашего государства об усилении давления на Россию, в том числе о санкционном давлении, о визовых ограничениях для граждан РФ", — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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