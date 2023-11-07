Усиление энергосистемы: Зеленский утвердил решение СНБО и раздал поручения

В частности, указом президента утвержден ряд мер по развитию альтернативной энергетики, ограничению экспорта газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для страны направлений и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны от 7 ноября по усилению устойчивости энергетической системы государства.

Об этом свидетельствует указ №737/2023 на сайте главы государства.

Так, президент своим указом утвердил решение СНБО "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

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Указом президента утвержден ряд мер по погашению долгов на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневренных мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта газа из государства и наращиванию импорта из нетрадиционных для страны направлений и т.д.

Кабинету министров поручено в течение месяца:

решить вопрос погашения долгов за потребленную электроэнергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг;

реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаз-Україна" для создания высокоманевренных мощностей;

организовать гарантированные поставки в Украину углеводородов из Каспийского региона;

ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в ОТГ;

увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины, чтобы обеспечить импорт природного газа и накопить его в подземных хранилищах;

обеспечить государственную поддержку национальных предприятий-производителей энергооборудования и машиностроения;

ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневренных мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.

Кабмину также поручено в течение двух месяцев вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:

по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива; о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.

В течение шести месяцев Кабмин обязан:

отменить значение предельно допустимых выбросов на период военного положения и в течение двух лет после его отмены для больших сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры;

перенести сроки выполнения мероприятий Нацплана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок;

установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа украинского происхождения;

утвердить план мер по поддержанию термомодернизации зданий;

утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий-производителей тепловой энергии;

утвердить план мер по энергомодернизации предприятий водоснабжения и водоотвода;

утвердить план мер по расширению государственной целевой поддержки национальных предприятий-производителей энергооборудования и машиностроения, работа которых направлена на импортозамещение;

обеспечить в течение двух месяцев размещения газовых генераторов электроэнергии на объектах ГТС;

принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана для поддержки постоянного прохождения отопительных сезонов;

Минэнергетики должно в течение шести месяцев:

проработать вопрос уменьшения объемов потребления газа на ТЭС и теплоэлектроцентралями, определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;

принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электроэнергии;

проработать вопрос погашения долгов по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка и рынка электроэнергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;

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утвердить список типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных громадах.

Минвосстановления поручено:

В течение месяца разработать и представить на рассмотрение правительства решение об урегулировании погашения долгов предприятий теплоэнергетики за природный газ, не связанных с образованием задолженности за природный газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

НКРЭКУ поручено:

проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электроэнергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;

вместе с местными властями определить источники финансирования для оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.

НКРСИ поручено:

внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи, чтобы обеспечить резервным/автономным питанием объекты связи, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

Местные администрации должны в течение месяца:

проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;

найти возможности для привлечения ресурсов территориальных громад к преодолению кризисных ситуаций в энергетической сфере;

обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;

принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;

оценить энергетический потенциал местных водных ресурсов для создания объектов альтернативной генерации с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.

Напомним, как сообщил премьер Денис Шмыгаль, помимо усиления системы ПВО, Украина подготовила пассивную защиту энергетических объектов от российских атак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Будет ли вторая зима темной для украинцев? Энергетики готовятся к обстрелам / Герман Галущенко

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