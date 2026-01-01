- Дата публикации
Усиление мер против "теневого флота" РФ: ЕС готовит жесткий ответ на диверсии на Балтике
На фоне инцидента в Финляндии, где задержали судно, экипаж которого подозревают в повреждении подводных кабелей, Евросоюз намерен усилить борьбу с теневым флотом России, который Кремль использует в качестве плацдарма для гибридных атак.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Балтийское море стало зоной повышенной опасности. Критическая инфраструктура Европы остается под высоким риском саботажа.
Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.
Инцидент в Финляндии
Заявление прозвучало после того, как Финляндия прибегла к решительным действиям. Кая Каллас поблагодарила финских властей за быстрое задержание судна и экипажа, подозреваемых в повреждении подводных кабелей.
Пока идет расследование, ЕС сохраняет бдительность и находится в тесном контакте с Финляндией и Эстонией.
План действий ЕС
В ответ на угрозы Брюссель намерен существенно укрепить свою безопасность. По словам Каи Каллас, ЕС продолжит укреплять критическую инфраструктуру путем:
инвестиций в прокладку новых кабелей,
усиление надзора и мониторинга,
обеспечение большего количества ремонтных мощностей.
Удар по «теневому флоту»
Отдельным пунктом Каллас выделила борьбу с российскими судами, действующими вне легального правового поля.
"ЕС будет действовать против московского 'теневого флота', который также выступает стартовой площадкой для гибридных атак", - подчеркнула дипломат.
Напомним, в Финском заливе задержали судно , отправившееся из России. Судно подозревается в повреждении проходящего между Хельсинки и Таллинном кабеля телекоммуникационной компании Elisa.