Усиление мер против "теневого флота" РФ: ЕС готовит жесткий ответ на диверсии на Балтике

На фоне инцидента в Финляндии, где задержали судно, экипаж которого подозревают в повреждении подводных кабелей, Евросоюз намерен усилить борьбу с теневым флотом России, который Кремль использует в качестве плацдарма для гибридных атак.

Кая Каллас

Высокая представительница ЕС из внешней и политики безопасности Кая Каллас / © Associated Press

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Балтийское море стало зоной повышенной опасности. Критическая инфраструктура Европы остается под высоким риском саботажа.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

Инцидент в Финляндии

Заявление прозвучало после того, как Финляндия прибегла к решительным действиям. Кая Каллас поблагодарила финских властей за быстрое задержание судна и экипажа, подозреваемых в повреждении подводных кабелей.

Пока идет расследование, ЕС сохраняет бдительность и находится в тесном контакте с Финляндией и Эстонией.

План действий ЕС

В ответ на угрозы Брюссель намерен существенно укрепить свою безопасность. По словам Каи Каллас, ЕС продолжит укреплять критическую инфраструктуру путем:

  • инвестиций в прокладку новых кабелей,

  • усиление надзора и мониторинга,

  • обеспечение большего количества ремонтных мощностей.

Удар по «теневому флоту»

Отдельным пунктом Каллас выделила борьбу с российскими судами, действующими вне легального правового поля.

"ЕС будет действовать против московского 'теневого флота', который также выступает стартовой площадкой для гибридных атак", - подчеркнула дипломат.

Напомним, в Финском заливе задержали судно , отправившееся из России. Судно подозревается в повреждении проходящего между Хельсинки и Таллинном кабеля телекоммуникационной компании Elisa.

