Усиление обороноспособности: в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США

США предоставили Украине 81 тонну боеприпасов разного калибра.
В Украину 28-го января прибыла очередная партия военной помощи из США.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"На этот раз "четвертая птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем снова самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности", — подчеркнул министр обороны.
Этот час 4th bird delivered 81 tons ammunition of diversos calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense 사진 pic.twitter.com— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022
Напомним:
- 22 января в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23-го января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.
- В третьей партии военной помощи из США прибыло 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
- Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.
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