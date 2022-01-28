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Усиление обороноспособности: в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США

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Усиление обороноспособности: в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США

Алексей Резников / Facebook

США предоставили Украине 81 тонну боеприпасов разного калибра.

В Украину 28-го января прибыла очередная партия военной помощи из США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"На этот раз "четвертая птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем снова самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности", — подчеркнул министр обороны.

Напомним:

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