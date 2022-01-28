Усиление обороноспособности: в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США

США предоставили Украине 81 тонну боеприпасов разного калибра.

В Украину 28-го января прибыла очередная партия военной помощи из США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"На этот раз "четвертая птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе ждем снова самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности", — подчеркнул министр обороны.

Этот час 4th bird delivered 81 tons ammunition of diversos calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense 사진 pic.twitter.com — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Напомним:

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