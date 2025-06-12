Усиление ПВО: Зеленский рассказал о новых IRIS-T от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Украина и Германия достигли важной договоренности о трехлетнем плане поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга, состоявшегося после его встречи с Министром обороны Германии Борисом Писториусом в четверг, 12 июня.

Президент Зеленский выразил глубокую признательность за оказанную помощь, подчеркнув ее критическое значение для защиты украинского неба. Хотя детали договоренности не разглашаются, факт существования такого долгосрочного плана свидетельствует о крепком партнерстве и общем видении вызовов безопасности.

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«Мы также благодарны за снабжение систем ПВО IRIS-T. Мы понимаем сейчас план поставки, но план на ближайшие три года. благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года», — отметил Владимир Зеленский.

Эта договоренность является свидетельством постоянной поддержки Украины со стороны Германии в ее борьбе за суверенитет. Долгосрочный характер поставок систем IRIS-T подчеркивает обязательство Берлина способствовать укреплению оборонных возможностей Киева вне зависимости от продолжительности конфликта. Усиление противовоздушной обороны является ключевым элементом безопасности гражданского населения и инфраструктуры, что является приоритетом украинской власти.

Напомним, Германия может профинансировать разработку украинских крылатых ракет дальностью до 2500 км. Берлин планирует выделить на этот проект миллионы евро, это может стать альтернативой прямым поставкам германских Taurus.