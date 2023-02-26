Усиление сотрудничества Ирана, Китая и РФ и планирование украинского контрнаступления: главные новости ночи 26 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 февраля 2023:
- Россия может поставлять Ирану ударные вертолеты, самолеты и радары — Кирби Читать далее –>
- Стало известно, почему Лукашенко планирует встретиться с китайским президентом — ISW Читать дальше –>
- Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины — ЦРУ Читать далее –>
- ISW уверен в украинской победе — Кулеба Читать далее –>
- Украинская армия будет готова перейти в наступление весной — Скибицкий Читать дальше –>
Напомним, что Казахстан поддержал китайский мирный договор.
В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по миру в Украине.
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