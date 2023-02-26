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Усиление сотрудничества Ирана, Китая и РФ и планирование украинского контрнаступления: главные новости ночи 26 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
778
Время на прочтение
1 мин
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Усиление сотрудничества Ирана, Китая и РФ и планирование украинского контрнаступления: главные новости ночи 26 февраля 2023 года

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 февраля 2023:

  • Россия может поставлять Ирану ударные вертолеты, самолеты и радары — Кирби Читать далее –>
  • Стало известно, почему Лукашенко планирует встретиться с китайским президентом — ISW Читать дальше –>
  • Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины — ЦРУ Читать далее –>
  • ISW уверен в украинской победе — Кулеба Читать далее –>
  • Украинская армия будет готова перейти в наступление весной — Скибицкий Читать дальше –>

Напомним, что Казахстан поддержал китайский мирный договор.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по миру в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
778
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