Усиление сотрудничества Ирана, Китая и РФ и планирование украинского контрнаступления: главные новости ночи 26 февраля 2023 года

Главные новости ночи 26 февраля 2023:

Напомним, что Казахстан поддержал китайский мирный договор.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по миру в Украине.

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