- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 1 мин
Усиление Украины: Зеленский и Макрон подписали важное соглашение
Президент Украины находится в Париже для переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Сегодня, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию по приобретению Украиной оборонного оборудования.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.
Напомним, накануне Зеленский анонсировал, что между Украиной и Францией на усиление боевой авиации Украины и защиты неба будет подписано данное соглашение.
Издание Reuters писало, что страны могут заключить 10-летнее стратегическое соглашение в сфере авиации, которое будет означать поставку Украине многоцелевых боевых самолетов Rafale.
Также два источника Reuters подчеркнули, что могут быть заключены соглашения о поставках дополнительных систем ПВО SAMP/T вместе с ракетами и системами противодействия БпЛА.