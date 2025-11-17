Усиление Украины: Зеленский и Макрон подписали важное соглашение

Зеленский и Макрон / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию по приобретению Украиной оборонного оборудования.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

Напомним, накануне Зеленский анонсировал, что между Украиной и Францией на усиление боевой авиации Украины и защиты неба будет подписано данное соглашение.

Издание Reuters писало, что страны могут заключить 10-летнее стратегическое соглашение в сфере авиации, которое будет означать поставку Украине многоцелевых боевых самолетов Rafale.

Также два источника Reuters подчеркнули, что могут быть заключены соглашения о поставках дополнительных систем ПВО SAMP/T вместе с ракетами и системами противодействия БпЛА.