Усиление защиты в небе и на море: Зеленский провел переговоры с Сунаком

Украинский президент выразил благодарность британскому премьеру за своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства.

В пятницу, 27 октября, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, речь шла об усилении украинской системы ПВО и преодолении угроз "зерновому коридору" в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность британскому премьеру за своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства, в частности, за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Также речь шла об усилении украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

Зеленский проинформировал Сунака о ситуации в Черном море и действиях России, создающих опасность для гражданского судоходства. По словам главы государства, при всех угрозах "зерновой коридор" продолжит функционировать.

Собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.

Украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте, в частности об упорных боях на Донбассе и ощутимых потерях врага.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду", — сообщил Зеленский.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Стороны также скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.

Напомним, Британия вместе с партнерами внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на общую сумму в 127 млн. фунтов стерлингов (почти 154 млн. долл.).

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