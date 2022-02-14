"Усиленная поддержка Украины": Зеленский рассказал, о чем говорил с Шольцом

"Усиленная поддержка Украины": Зеленский рассказал, о чем говорил с Шольцом

Канцлер Германии заявил, что готов поддержать государство и работать вместе в рамках Крымской платформы для прекращения временной оккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем они говорили о ключевых подходах к будущему архитектуры европейской безопасности, которая сегодня решается в Украине.

Об этом украинский лидер заявил на совместной с германским канцлером пресс-конференции в понедельник, 14 февраля.

"Именно в Украине сегодня решается будущее архитектуры европейской безопасности, частью которой является наше государство. Мы говорили о ключевых подходах к этому очень важному процессу, о необходимости закладывания в эту архитектуру конкретных юридических гарантий, способных защитить государство Украина", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вместе с Шольцом они разделяют общее видение о том, что эскалация на украинско-российской границе составляет беспрецедентный вызов для Европы и мира.

"Поэтому позиция наших партнеров, а также конкретные действия по поддержке Украины, укреплению устойчивости и обороноспособности нашего государства выигрышны для всего региона, для Евросоюза в целом", — сказал Зеленский.

"Я еще раз повторил, что Украина – надежный союзник и настоящий форпост демократии в регионе. Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка Украины со стороны наших партнеров: поддержка безопасноя, поддержка экономическая, поддержка энергетическая. Именно об этом мы сегодня с господином Шольцем и говорили", – рассказал украинский президент.

Что сказал Шольц

В то же время федеральный канцлер отметил полную поддержку Германией суверенитета, территориальной целостности Украины в международно признанных границах, готовность поддержать государство и работать вместе в рамках Крымской платформы для прекращения временной оккупации Крыма.

"Мы действительно очень ценим такую поддержку. Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников "нормандской четверки" в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина "канцлера", – сказал Зеленский.

Напомним, Шольц прибыл в Киев 14 февраля, и это его первый визит в Украину. Уже 15 февраля германский канцлер отправится в Россию.

Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом | Новости Украины

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