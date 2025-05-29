Белый дом хочет развивать экономическое партнерство с Россией / © Associated Press

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Новый пакет санкций против России уже подготовлен и содержит ограничения против российских банков и энергетического сектора. Так в Белом доме видят усиление давления на Россию, однако не желают испортить отношения с ее руководителем Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

«Новый пакет уже подготовлен и включает ограничения против российских банков и энергетического сектора», — говорится в сообщении.

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Со ссылкой на собственный источник агентство сообщает, что американский президент Дональд Трамп все еще надеется развивать экономическое партнерство с Россией и рассматривает санкции как эскалацию напряженности, что может разрушить надежды на прекращение огня.

«Однако его разочарование Путиным становится все более серьезным, считают помощники. Они предлагают Трампу не препятствовать законопроекту Грэма-Блюменталя, который установит 500% пошлину на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть», — говорится в сообщении.

Некоторые советники, отмечают в агентстве, считают, что законопроект может оказаться полезным, поскольку он позволит вступить в силу последовательных санкций, тогда как Трамп может сказать Путину, что не в состоянии повлиять на сенаторов.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще раз дал Владимиру Путину две недели для прекращения огня. Тем временем западные СМИ подсчитали, сколько раз по две недели Трамп откладывал решение по Кремлю.

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