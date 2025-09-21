Усилия Трампа обречены на провал: почему встречи Зеленского и Путина не будет

Трампуне удается посадить за стол переговоров президентов Украины и России / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп считает, что ключом к миру в Украине могут стать прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на то, что уже несколько раз появлялась информация о готовности обеих сторон к такой встрече, ее проведение практически нереально, поскольку каждая из сторон выдвигает свои условия.

Такое мнение высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в интервью "24 каналу".

Смена риторики Зеленского и гарантии безопасности

Борис Пинкус отметил, что ранее Украина не рассматривала возможность прямых переговоров с главой Кремля. Однако, по его словам, ситуация несколько изменилась после встреч Зеленского и Трампа 28 февраля. Президент Украины отказался от слова «нет», но дает понять, что готов к мирным переговорам при условии предоставления гарантий безопасности.

Реклама

Пинкус убежден, что Владимир Зеленский не отступит от требований по гарантиям безопасности даже в будущем, если прямые переговоры все же состоятся. Однако республиканец мало верит в личную встречу лидеров воюющих четвертый год подряд стран.

Диаметрально противоположные цели

Главная причина, по которой переговоры обречены на провал, заключается в том, что цели сторон диаметрально противоположны.

"Главная цель Путина - оккупировать всю Украину, а Зеленский не отдаст ни одной территории", - подчеркнул Пинкус.

По его словам, если переговоры и будут, то только о замораживании линии фронта, которая есть сегодня, «и ни метру земли дополнительно». Это касается и 25% до сих пор не оккупированной Донецкой области, на которую претендует Путин.

Реклама

Кроме того, Пинкус отметил, что перед личными переговорами стороны обычно обмениваются черновыми вариантами предложений и согласовывают основные результаты заранее. Однако украинская и российская стороны никогда не дойдут до общего знаменателя.

Мотивы Трампа

Республиканец убежден, что Дональд Трамп преследует только одну цель: любой ценой всадить Зеленского и Путина за стол переговоров.

«У Трампа, на жаль, тільки одна ціль: будь-якою ціною всадити їх за стіл переговорів, звернутися до всього світу, зокрема до комітету Нобелівської премії, і сказати: „Подивіться, що я зробив — 3,5 роки триває війна, а я всадив їх за стіл переговорів. Якщо в них не вийде, це вже не моя провина, я зробив все що міг, далі це проблеми їхні та Европы», - считает Пинкус.

Напомним, Портников считает, что позиция Трампа по поводу войны в Украине не повлияет на перспективы встречи Зеленского и Путина . По мнению журналиста, возможный трехсторонний саммит с участием трех президентов вообще не имеет смысла, ведь у Путина есть планы, которые невозможно изменить договоренностями.