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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Усилия Трампа относительно мира в Украине достигли кульминации — Bloomberg

Для начала мирных переговоров Украина настаивает на полном прекращении огня, а в России впервые допускают прямой диалог с Киевом. Трамп призывает стороны наконец сесть за стол переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украина согласилась на перемирие, теперь Путин под давлением

Украина согласилась на перемирие, теперь Путин под давлением / © Associated Press

Усилия президента США Дональда Трампа относительно прекращения войны в Украине достигают кульминации. Новый толчок дипломатии Трамп сделал в четверг, призвав лидеров договориться о перемирии. В воскресенье он повторно обратился к Зеленскому и Путину.

Об этом пишет Bloomberg.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Зеленский подтвердил, что 15 мая посетит Стамбул, где, по инициативе Путина, могут состояться прямые переговоры между Украиной и Россией.

Сдвиги по делу Украины происходят параллельно с активизацией американской внешней политики — на этой неделе Трамп должен посетить государства Персидского залива. Вашингтон также сообщил о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле, с Ираном по ядерной программе, по сдерживанию конфликта в Газе, а также снижения напряженности между Индией и Пакистаном.

Собрав ночью, 11 мая, журналистов в Кремле, Путин заявил, что на 30-дневное перемирие Россия не пойдет.

Накануне лидеры стран «коалиции желающих» выдвинули ультиматум Москве, требуя начать 12 мая полное и безусловное прекращение огня. Эту идею поддержал Трамп.

Позднее Путин отказался выполнить их требование, предложив договариваться о перемирии на переговорах в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Дональд Трамп во время своей избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа пребывания на должности, затем за 100 дней своего президентства, и последний дедлайн уже близко.

И хотя Трамп и его команда на днях заявляли, что видят прогресс и что соглашение о мире уже близко, смертоносные ночные удары по Киеву и другим регионам Украины показывают, что конца войны не видно.

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