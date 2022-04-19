Ускорение евроинтеграции: Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В частности, стороны обсудили оборонные, финансовые и гуманитарные нужды Украины.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 19 апреля.
"Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в частности, об оборонных, финансовых и гуманитарных нуждах Украины", — сказал Зеленский.
"Ускоряем процедуры, чтобы Украина как можно быстрее двигалась в европейскую интеграцию. Сейчас, во время войны, это движение и его скорость также являются элементами защиты нашего государства, сохранения свободы для нашего народа", – добавил президент.
Напомним, 18 апреля президент Зеленский сообщил, что передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
Уже 19 апреля в Еврокомиссии пообещали, что попытаются быстро рассмотреть полученный от Украины опросник.
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