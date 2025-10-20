Ускоренное вступление Украины в ЕС: Брюссель может изменить правила

Флаги Украины и ЕС / © Associated Press

В Брюсселе обсуждают возможность изменения правил присоединения к Евросоюзу. Согласно новому подходу, страны-кандидаты смогут стать частью ЕС даже без права голоса. Это может снизить влияние лидеров, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который часто блокирует расширение, в частности в отношении Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Инициатива пока находится на начальной стадии и потребует одобрения всех действующих членов ЕС. Ее суть заключается в том, что новые члены получат полные права только после завершения внутренних реформ в самом Союзе — прежде всего тех, которые усложнят использование вето отдельными государствами.

«Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС», — объяснил председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

По замыслу инициаторов, такая система позволит странам, которые сейчас приближаются к членству — среди них Украина, Молдова и Черногория, — пользоваться основными преимуществами ЕС, но без права блокировать решения Союза. Это право традиционно считалось одним из ключевых инструментов влияния государств-членов.

План частичного членства, по словам Хофрайтера, «гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕС». Он также добавил: «Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю четкие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным».

Накануне публикации нового отчета Еврокомиссии о состоянии переговоров со странами-кандидатами, один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия может также попытаться ускорить процесс расширения — продвигая переговоры без необходимости каждый раз получать одобрение всех 27 государств. Такой подход, отмечает Politico, позволил бы избежать ситуаций, когда Орбан или другие лидеры блокируют процесс на каждом этапе.

К слову, в начале октября Орбан подтвердил свою позицию против членства Украины в ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюзу придется платить Киеву деньги и рисковать вхождением «войны в ЕС». Венгерский премьер считает, что для будущих отношений достаточно будет стратегического партнерства с «честным соглашением» по экономике и безопасности.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в Евросоюз блокирует только Венгрия, тогда как 26 стран выступают «на нашей стороне». Он объяснил это тем, что Орбан использует блокирование Украины как главный инструмент своей предвыборной кампании и критики ЕС. Выходом из ситуации Зеленский считает изменение правил ЕС (в пользу принятия решений большинством) или использование рычагов влияния на венгерского премьера со стороны партнеров.