Условия членства Украины в НАТО и возможная компенсация за "Северный поток-2". Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером по НАТО. Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Читать дальше ->
- Германия может предоставить Украине в качестве компенсации за запуска "Северного потока-2" в случае потери роли транзитера газа. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сейчас обсуждаются два варианта. Читать дальше ->
- Нужно минимум одиннадцать миллиардов доз для вакцинации 70 процентов мира и прекращения пандемии. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Читать дальше ->
- Количество погибших после обвала жилого дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, выросла до 78 человек. Читать дальше ->
- Туристам, которые не сделали вакцинацию от коронавируса, с 14 июля будет отказано во въезде на Мальту. Читать дальше ->