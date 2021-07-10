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Условия членства Украины в НАТО и возможная компенсация за "Северный поток-2". Пять новостей, которые вы могли проспать

Условия членства Украины в НАТО и возможная компенсация за "Северный поток-2". Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером по НАТО. Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Читать дальше ->
  • Германия может предоставить Украине в качестве компенсации за запуска "Северного потока-2" в случае потери роли транзитера газа. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сейчас обсуждаются два варианта. Читать дальше ->
  • Нужно минимум одиннадцать миллиардов доз для вакцинации 70 процентов мира и прекращения пандемии. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Читать дальше ->
  • Количество погибших после обвала жилого дома в округе Майами-Дейд, штат Флорида, выросла до 78 человек. Читать дальше ->
  • Туристам, которые не сделали вакцинацию от коронавируса, с 14 июля будет отказано во въезде на Мальту. Читать дальше ->