- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 2 мин
Условия "мирного" предложения Путина до сих пор непонятны: анализ ISW
Хотя точные предложения Путина неизвестны, ключевым требованием остается отказ Украины от части своих территорий, что является неприемлемым.
Точные условия предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию войны в Украине остаются непонятными из-за путаницы в сообщениях администрации президента США Дональда Трампа о нем.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По одним данным, Путин предлагал вывести российские войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на контроль над остальной частью Донецкой области. Но впоследствии эту информацию изменили, заявив, что речь шла лишь о фиксации нынешних позиций России в Запорожской и Херсонской областях.
Другие сообщения утверждали, что глава Кремля был готов отвести свои войска из Сумской и Харьковской областей.
Как отметили аналитики, неизменным во всех версиях остается ключевое требование Путина — чтобы Украина отказалась от остальной территории Донецкой области, что принесло бы выгоду России и стало бы серьезной потерей для Киева.
Напомним, 12 августа советник Кремля Дмитрий Суслов заявил, что Путин предлагает Трампу «выгодный путь» к мирному соглашению. Речь идет о заключении двустороннего плана между Россией и США для прекращения огня в Украине. Он мог бы предусматривать отвод украинских войск из пока подконтрольных им районов Донбасса и отвод российских войск из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. В то же время линия фронта в других регионах будет оставаться неизменной. Еще одно условие — обязательство Украины не вступать в НАТО.
Заметим, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не планирует оставлять Донбасс, поскольку оккупированные территории враг использует как плацдарм для дальнейшей агрессии.