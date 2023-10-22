Успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США – заявление Байдена

Джо Байден подчеркнул, что террористы и диктаторы должны отвечать за свои преступления.

Президент Джо Байден подчеркнул, что успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

"Я знаю, что эти конфликты могут казаться далекими. Естественно спросить: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности. История научила нас, что когда террористы и диктаторы не платят цену, они вызывают больше смертей и разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины.

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