Успехами ГУР под руководством Буданова восхищаются в американском разведывательном обществе, – эксперт

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Об этом заявил военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк на дискуссионной панели "Украина глазами американцев: вызовы восприятия и стратегии коммуникации", состоявшейся в информагентстве "Интерфакс" в Киеве 15 июля.

Организаторами дискуссии выступили Украинский клуб безопасности, Консервативная Платформа и Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA при содействии Фонда Ганнса Зайделя в Украине.

Эксперт отметил высокую эффективность деятельности украинской разведки в партнерстве с американскими коллегами. Александр Антонюк обратил внимание также на большой ажиотаж, вызвавший интервью Кирилла Буданова агентству Bloomberg.

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"Мы можем наблюдать большие результаты успешной работы, в первую очередь это обмен данными и очевидные результаты деятельности на поле боя: на земле и в акватории Черного моря. К примеру - почти 33% Черноморского флота РФ лежит на морском дне. Сегодня мы видим, что сотрудничество украинской и американской разведок - это не просто красивые слова", - отметил он.

Он также очертил главные информационные вызовы для Украины в США и определил ключевые российские мифы, которые все еще распространяются в американском пространстве. Но подчеркнул, что Украина давно вышла из роли наблюдателя, а становится активным игроком, способным побеждать.