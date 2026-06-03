- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 2 мин
Успеть до холодов: Европа спешит усадить Путина за стол переговоров — Bloomberg
Чиновники Германии, Франции и Великобритании стремятся запустить дипломатический процесс к началу зимних атак РФ.
Группа ключевых европейских союзников Украины работает над привлечением России к переговорам по прекращению войны.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, чиновники трех крупнейших экономик Европы — Германии, Франции и Великобритании — обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон. Они также обсуждали этот вопрос со своими украинскими коллегами.
Поскольку переговоры под руководством США зашли в тупик, а российские войска несут растущие потери на поле боя, три страны видят возможность потенциально привлечь диктатора Путина к столу переговоров.
«Украинские войска усиливают давление на Кремль, достигнув растущего успеха в ударах беспилотников глубоко внутри России, и есть некоторые признаки сопротивления войне Путина на самом высоком уровне в Москве», — говорится в статье Bloomberg.
В издании отмечают, что, ведя переговоры сейчас, союзники будут стремиться избежать очередной зимы, которая, вероятно, приведет к усилению Россией атак на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, поскольку Путин стремится подорвать моральный дух украинцев.
Источники подчеркнули, что любое окончательное решение относительно того, продолжать ли попытки переговоров с Россией, будет принимать Зеленский, и что европейские страны не будут заставлять украинского президента принять стратегию, с которой он не согласен. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни встретится с Фридрихом Мерцем от Германии и Эммануэлем Макроном от Франции.
В то же время, среди европейских союзников есть серьезные разногласия по этой идее. Критики утверждают, что сейчас не время для переговоров с Москвой, поскольку Путин не выявил никаких признаков серьезности по поводу переговоров и продолжает выдвигать максималистские требования, в частности, чтобы Украина уступила неоккупированную территорию.
По их мнению, европейские страны не должны быть стороной, просящей Путина о переговорах, а наоборот — учитывая растущие экономические трудности России и впечатляющие ежемесячные потери.
Переговоры с РФ: последние новости
Напомним, по информации Reuters, между Европой и Россией постепенно может открываться возможность для диалога по войне в Украине.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио сделал заявление о переговорах Украины и РФ.
В свою очередь, Кремль в очередной раз поставил ультиматум Киеву для конца войны.