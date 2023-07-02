"Устал опровергать все эти нелепые аргументы": Кулеба о скандальных заявлениях Орбана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "устал опровергать все эти нелепые аргументы", прокомментировав очередные скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом глава МИД сказал в интервью изданию BILD.

"Я уже устал опровергать все эти нелепые аргументы. Это все просто бла-бла-бла", – заявил он в общении с журналистами.

Также Кулеба озвучил сомнение по поводу лояльности Орбана к Евросоюзу и НАТО.

"Я надеюсь, что он все еще союзник других членов НАТО и ЕС", — сказал украинский министр.

Министр иностранных дел Украины напомнил, что венгерское правительство в это время "отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране".

Скандальные заявления Орбана

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

"Ясно одно, мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", — сказал венгерский премьер.

Орбан также заявил, что "Украина больше не является суверенным государством", потому что якобы зависит от США и Запада.

Друг Путина также выразил мнение, что выиграть войну против России "невозможно". Орбан заявил, что "Украина не достигнет ничего". Именно поэтому перемирие является единственным выходом из ситуации, убежден политик.

Он уже не раз заявлял, что, по его мнению, Украина не в состоянии выиграть войну. По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".

Напомним, ОБСЕ одобрило создание спецтрибунала для РФ.

Читайте также: