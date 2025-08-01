Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина вместе с западными партнерами якобы сознательно провоцируют Россию, поскольку «устали и заскучали от мира». Глава словацкого правительства также раскритиковал западную политику, которую считает угрозой для мировой стабильности.

Об этом сообщает Natural News.

Фицо осудил действия НАТО, которые, по его мнению, намеренно повышают напряженность в отношениях с Москвой, и предупредил о риске неконтролируемой эскалации. При этом премьер Словакии сравнил отношение Евросоюза к войне в Украине и к конфликту в секторе Газа, отметив, что ЕС активно призывает к миру только в случае Ближнего Востока.

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Обращаясь к истории холодной войны, в частности к Карибскому кризису, Фицо отметил: расширение НАТО — это путь к потенциальному конфликту. Хотя такая позиция политика создает ему политическую изоляцию в пределах ЕС, она перекликается с риторикой Кремля, который обвиняет Запад в затягивании войны из-за военной поддержки Украины.

Премьер Словакии убежден, что его страна должна двигаться в сторону нейтралитета, следуя политике государств, которые в период холодной войны держались в стороне от военных блоков. Такой подход, по словам Фицо, мог бы уменьшить риск втягивания в глобальное противостояние.

В недавнем интервью, опубликованном партией Smer 27 июля, словацкий премьер высказал мнение, что «Киев и Брюссель устали от 80 лет мира», поэтому и демонстрируют «поведение, провоцирующее Москву».

«Искусственно спровоцировать конфликт между НАТО и Россией — это очень просто. История дает нам тысячи примеров», — заявил Фицо.

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На фоне роста напряженности между Альянсом и Кремлем, он выступает против намерений НАТО увеличить расходы на оборону. Политик считает, что для Словакии, которая имеет ограниченные ресурсы, такие действия являются «абсурдом».

К слову, в июне Фицо допустил возможность выхода Словакии из НАТО, заявив о пользе от политики нейтралитета.

Заметим, премьер Словакии занимает пророссийскую и антиукраинскую позицию относительно войны в Украине. Он выступает против предоставления военной помощи Киеву, не поддерживает санкции против России, а вступление Украины в НАТО считает угрозой, которая может спровоцировать Третью мировую войну. На фоне этого в конце июня Фицо заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы «ненавидит» его.