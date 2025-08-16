"Усталость и раздражение Путиным": Трамп изменил позицию в отношении Украины и гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне. Эту информацию подтвердили несколько европейских чиновников, разговаривавших с Трампом после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, Трамп сообщил, что Путин не намерен прекращать боевые действия во время мирных переговоров. Более того, он настаивает, чтобы Украина передала территорию на востоке страны в обмен на заморозку линии фронта в других местах. В то же время, Путин согласился, как рассказал Трамп, что любой мир должен включать присутствие западных войск в Украине, чтобы обеспечить его долговечность.

Смена позиции Трампа

Изменение позиции Трампа относительно предоставления гарантий безопасности является особенно значимым. В течение многих месяцев он отвергал просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поводу такой роли США, опасаясь, что это может втянуть США в войну. Этот вопрос даже привел к острому спору между двумя президентами во время их встречи в Овальном кабинете в феврале.

Белый дом публично не комментировал вопрос гарантий безопасности для Украины после возвращения Трампа из Аляски. Однако, по словам трех европейских чиновников, Трамп заявил, что гарантии могут включать двусторонние обязательства, а также финансовую и военную поддержку Вооруженных Сил Украины от западной «коалиции желающих», включая США. В то же время, он не взял на себя обязательства по размещению американских войск на территории Украины.

В совместном заявлении после переговоров с Трампом и между собой лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии и институтов ЕС ссылались на предложение президента США: «Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железные гарантии безопасности, чтобы эффективно защитить свой суверенитет и территорию. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности».

Предложение Путина и поиск мира

По информации европейских чиновников, Трамп передал, что Путин хочет продолжить борьбу, и, несмотря на все заявления, оставил Анкоридж без соглашения о прекращении огня, о котором он так решительно заявлял раньше. Через несколько часов после встречи с Путиным Трамп отказался от своего требования в сообщении на Truth Social, где утверждал, что лучший способ завершить войну — это перейти непосредственно к переговорам о полноценном мирном соглашении, а не о прекращении огня.

Такой шаг отвечает подходу Путина. Сам российский президент заявил, что конфликт в Украине может быть урегулирован только путем устранения «первопричин», которые Кремль определяет как тяготение Киева к Западу и его стремление к членству в НАТО.

Возможно развитие событий

Трамп также сообщил европейским лидерам, что хочет провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным до конца следующей недели. Лидеры ЕС в своем совместном заявлении отметили, что готовы поддержать Украину в таком саммите. В то же время Юрий Ушаков, помощник Путина, присутствовавший на встрече на Аляске, заявил российским государственным СМИ, что возможность трехсторонних переговоров не обсуждалась.

Интересно, что во время телефонного разговора с европейскими лидерами, который состоялся около трех часов ночи по центральноевропейскому времени, Трамп выглядел уставшим и раздраженным Путиным. Он заявил, что рассмотрит возможность возобновления угроз о немедленных санкциях против России, только если трехсторонние переговоры не принесут прогресса.

Напомним, мирные переговоры США, России и Украины могут привести к потере Киевом части территорий . Но «ужасное соглашение» Путина может обернуться «подарком» для Украины.