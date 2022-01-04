Установили назогастральный зонд: что известно о состоянии госпитализированного президента Бразилии Болсонару

Медики говорят, что бразильскому лидеру может потребоваться операция.
Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, госпитализированному с кишечной непроходимостью, установили назогастральный зонд. Медики оценивают возможность операции.
Соответствующее заявление бразильский лидер обнародовал в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 3 января.
По словам политика, его самочувствие ухудшилось в воскресенье после обеда. Президента с тошнотой на самолете госпитализировали в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу из южного штата Санта-Катарина, где он находился на отдыхе.
"Будут проведены дополнительные анализы насчет возможной операции из-за внутренней непроходимости в брюшной полости", — написал он.
Как сообщает ВВС со ссылкой на врачей, в понедельник состояние Болсонару улучшилось, однако пока не определено, понадобится ли ему хирургическое вмешательство.
Отмечается, что с тех пор, как 66-летнему бразильскому лидеру нанесли ножевой удар в живот во время президентской кампании 2018 года, политик несколько раз попадал в больницу и перенес, по меньшей мере, четыре операции.
На этот раз, по словам президента Бразилии, симптомы были аналогичны тем, что привели к четырехдневной госпитализации в июле. Тогда медики называли ножевое ранение основной причиной проблем со здоровьем Болсонару.
— Comecei a pasar mal después o almoço de domingo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022
— Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.
— Me colocaram sonda nasogástrica.
— Mais exames serão feitos para possivel cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj
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