Установили назогастральный зонд: что известно о состоянии госпитализированного президента Бразилии Болсонару

Медики говорят, что бразильскому лидеру может потребоваться операция.

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, госпитализированному с кишечной непроходимостью, установили назогастральный зонд. Медики оценивают возможность операции.

Соответствующее заявление бразильский лидер обнародовал в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 3 января.

По словам политика, его самочувствие ухудшилось в воскресенье после обеда. Президента с тошнотой на самолете госпитализировали в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу из южного штата Санта-Катарина, где он находился на отдыхе.

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"Будут проведены дополнительные анализы насчет возможной операции из-за внутренней непроходимости в брюшной полости", — написал он.

Как сообщает ВВС со ссылкой на врачей, в понедельник состояние Болсонару улучшилось, однако пока не определено, понадобится ли ему хирургическое вмешательство.

Отмечается, что с тех пор, как 66-летнему бразильскому лидеру нанесли ножевой удар в живот во время президентской кампании 2018 года, политик несколько раз попадал в больницу и перенес, по меньшей мере, четыре операции.

На этот раз, по словам президента Бразилии, симптомы были аналогичны тем, что привели к четырехдневной госпитализации в июле. Тогда медики называли ножевое ранение основной причиной проблем со здоровьем Болсонару.

— Comecei a pasar mal después o almoço de domingo.

— Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

— Me colocaram sonda nasogástrica.

— Mais exames serão feitos para possivel cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

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