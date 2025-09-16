Установление бесполетной зоны над Украиной: в Румынии озвучили свою позицию

Президент Румынии Никушор Дан / © Associated Press

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния «скорее» не поддерживает установление бесполетной зоны над Украиной. Но это мнение может измениться.

Об этом румынский лидер сказал в интервью Agerpress.

Как отметил политик, были проведены первоначальные обсуждения этого вопроса с людьми из национального государственного аппарата, советниками, людьми из армии, специалистами по внешней политике.

«Сейчас — скорее нет. Но в зависимости от развития событий мы можем пересмотреть. Есть международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым интерпретациям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт», — уточнил Никушор Дан в эфире Antena 3.

Ранее в Польше призывали к созданию бесполетной зоны над Украиной. Защита украинского неба в свою очередь обезопасит и остальную Европу от атак со стороны РФ.

«Мы, как НАТО и ЕС, способны на это, но Польша одна не может принять такое решение. Это возможно только вместе с партнерами. Защита нашего населения, в частности от обломков, была бы гораздо надежнее, если бы мы могли сбивать дроны за пределами нашей территории», — объяснил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он добавил, что Польша могла бы сбивать дроны над территорией Украины по запросу Киева.

Напомним, Зеленский объяснил цель российской воздушной атаки по Польше. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО.

«Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это», — говорит Зеленский.

Кроме того, добавляет украинский лидер, есть еще один месседж.

«Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим», — объяснил глава государства.