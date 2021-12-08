"Установление канала диалога" между Украиной и РФ: Эрдоган снова заявил о готовности стать посредником

Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Украине и вокруг нее.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.
Об этом Эрдоган сказал турецким журналистам во время визита в Катар во вторник, пишет турецкое государственное агентство Anadolu.
Отвечая на вопрос влияния напряженности между Россией и Украиной на региональный и глобальный баланс, Эрдоган заявил, что он внимательно следит за событиями в Украине и вокруг нее.
"Мы надеемся, что напряжение не будет нарастать и дальше, а стабильность в регионе будет сохранена. Мы готовы оказать максимальную поддержку для установления канала диалога. По согласию обеих сторон мы можем оказать содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате", — сказал он.
Напомним:
29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Как отметил Эрдоган, Турция стремится к тому, чтобы украинско-российская тема развивалась в положительном русле.
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