Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс / © Associated Press

Реклама

Если в Украине установится мир или перемирие, существует вероятность, что Россия приступит к новой агрессии против стран Европы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью Европейской правде.

Он отметил, что разведки Германии, Дании и других стран предупреждают: Россия может быть готова к нападению на одну из европейских стран к 2030 году или даже раньше.

Реклама

«Причина этого ясна. Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще важнее — просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно», — подчеркнул Кубилюс.

В этом контексте он подчеркнул, что даже в случае установления мира или перемирия в Украине, Россия продолжит производить и накапливать вооружение, достаточное для новой агрессии.

На вопрос, приблизит ли мир к Украине войну между Россией и Евросоюзом, Кубилюс ответил: «На практике — значит, да».

В то же время, он отметил, что установление мира в Украине остается крайне важным, и в ЕС этого искренне стремятся.

Реклама

«Но при этом должны быть реалистами и понимать: это не будет означать, что Россия перестанет готовиться к следующим агрессиям — против Украины или против стран-членов ЕС или НАТО», — добавил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны согласовали основные детали предстоящей встречи в Турции.

Мы ранее информировали, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, которую продвигает Запад, преследует цель не столько мира, сколько отдыха для Киева.