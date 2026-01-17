"Запугивание не сработает": лидеры Европы жестко ответили Трампу на угрозы пошлинами

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Торговое и дипломатическое противостояние между США и Европой набирает обороты. После ультиматума Дональда Трампа о введении пошлин, если Дания не продаст Гренландию, ключевые европейские лидеры выступили с заявлениями о солидарности и готовности защищать суверенитет.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что суверенитет наций не может быть предметом торгов.

Эмманюэль Макрон: «Запугивание не сработает»

Первым с развернутым ответом выступил президент Франции. В своем аккаунте в X Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Париж не подвергнется давлению — ни в вопросе поддержки Украины, ни в отношении Гренландии.

«Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас… Таможенные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы будут отвечать единственным и скоординированным способом, если они подтвердятся», — заверил французский лидер, добавив, что Франция принимает участие в учениях в Гренландии именно ради безопасности границ Европы.

Президент Франции назвал экономическое давление со стороны США недопустимым.

«Таможенные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы будут отвечать единым и скоординированным способом, если они [угрозы — ред.] подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета», — заверил Макрон.

Кир Стармер: «Это совершенно неправильно»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также категорически осудил подход Вашингтона. В своем заявлении, цитируемом BBC, он напомнил, что Гренландия является частью Королевства Дания, и ее будущее — это дело исключительно гренландцев и датчан.

Особый акцент Стармер сделал на аспекте безопасности, ведь союзники по НАТО должны объединяться против реальных угроз, а не воевать друг с другом экономически.

«Применение тарифов против союзников за то, что они заботятся о коллективной безопасности членов НАТО, абсолютно неправильно… Мы четко дали понять, что безопасность Арктики важна для всего Альянса, и все союзники должны делать больше вместе, чтобы противостоять угрозе со стороны России», — подчеркнул британский премьер.

Он добавил, что Лондон будет поднимать этот вопрос напрямую с администрацией США.

Ульф Кристерссон: «Мы не позволим себя шантажировать»

Эмоциональнее всего высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. В соцсети Х он назвал действия Трампа попыткой шантажа.

«Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — заявил политик.

Кристерссон подчеркнул, что это уже не локальный спор, а общеевропейская проблема. «Я всегда буду защищать свою страну и наших соседей-союзников. Это вопрос ЕС, который касается гораздо большего количества стран, чем те, которые сейчас указывают», — отметил шведский премьер.

По его словам, Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией для формирования единого жесткого ответа.

Суть конфликта

Напомним, Дональд Трамп объявил о введении карательных пошлин против европейских союзников из-за отказа обсуждать продажу Гренландии.

