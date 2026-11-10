«Уступили Путину еще до начала переговоров»: в WP раскрыли детали тайного плана США в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби уже начались / © Рустем Умеров

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Администрация Трампа считает, что единственный способ достичь соглашения о прекращении войны в Украине – это одновременно заключить более широкое соглашение с Россией о будущих договоренностях по безопасности в Европе. Это давнее требование Кремля, которому США и их союзники по НАТО сопротивлялись.

Об этом пишет The Washington Post.

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Отмечается, что переговоры в Абу-Даби по поводу российской войны в Украине дают президенту Дональду Трампу первый шанс возобновить свою позицию глобального влиятельного посредника после сокрушительных поражений республиканцев на промежуточных выборах на прошлой неделе. Но его переговорщики — во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента — похоже, уже уступили ключевую цель России, начав более широкое обсуждение европейской безопасности на встречах.

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В понедельник, 9 ноября, официальные лица США, похоже, были открыты к более широкой дискуссии по безопасности Европы, которой требовал Путин.

«Чтобы решить территориальные вопросы внутри Украины, вам действительно нужно работать над послевоенной архитектурой безопасности. Это очень логичный шаг», – заявил журналистам американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, чтобы откровенно обсудить щекотливые переговоры.

Европейские лидеры ранее заявляли, что поскольку нападение России на Украину было неспровоцировано, они будут готовы обсуждать более широкие вопросы безопасности с Москвой только после того, как она прекратит свою войну.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предложить Украине «гарантию безопасности, подобную статье 5» — ссылку на обязательства НАТО о том, что нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех них.

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Но чиновник также, кажется, был открыт к переговорам по ограничениям способности Украины принимать суверенные решения относительно своих военных, заявив, что «ни одна из сторон не захочет прекратить боевые действия, если сочтет, что другая сторона использует прекращение огня для перевооружения и подготовки к новой войне».

Поскольку Россия почти пять лет ведет интенсивную полномасштабную войну против Украины, Киев захочет восстановить свою способность защищаться после любого мирного соглашения — шаг, который, кажется, американский чиновник готов ограничить.

В рамках соглашения США, похоже, также готовы отменить санкции против России, введенные из-за захвата земель. Это фактически перезапустит счет времени, когда Кремль будет контролировать значительные части украинской территории, вместо того, чтобы снимать санкции только после вывода России войск.

«Возможно, санкции со временем можно использовать как способ стимулирования России соблюдать любое заключенное соглашение. Вы оставляете их такими, что они могут вернуться на свои места, если Россия нарушит соглашение. Таким образом, вы создаете реальные стимулы и затраты для разрыва будущего соглашения», – сказал американский чиновник.

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Такой подход рискует уступить требованиям России относительно большего влияния на безопасность Европы. Несмотря на то, что Москва подорвала действующие соглашения, пытаясь силой изменить границы, считают европейские чиновники, бывшие американские чиновники и эксперты по безопасности. Уиткофф и Кушнер, возможно, «погружаются в трясину», которую они мало понимают, говорят эти наблюдатели.

«У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Проблема остается в том, что Россия продолжает нарушать лежащие в ее основе договоры», – сказала журналистам главный европейский дипломат Кая Каллас, указывая на НАТО и Европейский Союз.

Белый дом защитил своих посланников. «Уиткофф и Кушнер являются проверенными составителями соглашений, которые сделали больше для глобальной стабильности за последние полтора года, чем многие чиновники за всю свою карьеру», – сказала Оливия Уэльс, спикер Белого дома.

По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, европейские чиновники, обеспокоенные тем, что США проведут обсуждение по их безопасности вне их глав, настаивали на том, чтобы представители их стран приняли участие в переговорах в Абу-Даби .

«Это сомнительное начало переговоров. И в основе этого лежит необоснованное мнение, что это просто недоразумение, и у россиян есть законные интересы безопасности», – сказал Дэниел Фрид, бывший помощник государственного секретаря по вопросам Европы во времена администрации Джорджа Буша-младшего.

«У них действительно есть законные интересы безопасности, но они реализовали свои интересы безопасности таким образом, что это говорит о том, что никто другой не может быть ничуть в безопасности. Возможно, Трамп просто хочет победы», – добавил Фрид.

Решение внести этот вопрос в повестку дня означает очередной сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет пути прекращения войны в Украине — то, что Трамп, перед возвращением в Белый дом в 2025 году, заявил, что сделает в течение 24 часов.

Администрация пытается привлечь Кремль к переговорам, несмотря на то, что Москва отказалась идти на любые уступки и усилила смертельные удары по украинским городам.

Действующие и бывшие чиновники служб безопасности США заявили, что опасаются, что Россия может использовать нехватку опыта Уиткоффа и Кушнера в переговорах высокого уровня по вопросам глобальной безопасности, и что они слишком уступают, предлагая также перспективу деловых соглашений к соглашению о прекращении огня.

Еще больше усугубляет обеспокоенность тем, что администрация США может попытаться протолкнуть соглашение, выгодное для Москвы, когда Трамп в интервью программе «60 минут» на CBS News сказал, что, по его мнению, «мы очень близки к заключению соглашения» и что Украина, вероятно, «будет иметь несколько иную форму» после войны.

Бывшие чиновники служб безопасности США и Европы заявили, что стратегические соглашения, заключенные между Россией и Западом после распада Советского Союза, включая Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года, уже установили действенные механизмы безопасности, пока Москва не нарушила их, когда вторглась к своим соседям, Грузии и Украине.

«Все это звучит отлично. Проблема заключается именно в том, что Россия пыталась разрушить именно ту архитектуру безопасности», — сказал Эрик Чиарамелла, бывший исполняющий обязанности старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности.

«Этим людям еще многому нужно научиться. Просто такое ощущение, что они учатся, что впервые посещают бакалаврский курс по европейской безопасности, и они просто еще не закончили курс».

«Уважение к территориальной целостности и свободе стран выбирать свои союзы – это совсем не то, чего хочет Россия. Я не думаю, что они далеко зайдут», – сказал он.

До этой осени администрация Трампа, казалось, твердо придерживалась позиции, что она не желает заключать никаких деловых соглашений, которые Кремль обсуждал в рамках усилий, направленных на завоевание расположения США, или обсуждать вопросы европейской безопасности, пока Россия не согласится на прекращение огня в отношении Украины. Но теперь «мы видим по меньшей мере эрозию на этих фронтах», сказал Нейт Рейнольдс, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по России в Совете национальной безопасности.

Администрация Трампа, возможно, надеется, что расширение границ переговоров может склонить Москву к уступкам территориальным требованиям. В частности, ее давнее настаивание, чтобы Киев вывел войска с сильно укрепленной территории на Донбассе, на востоке Украины. Но, по всей вероятности, она ошибется, сказал Рейнольдс.

«Я подозреваю, что Москва воспримет это по-другому. Кремль увидит, что американское сопротивление размывается. Он будет думать, что может заключить дополнительные соглашения с Вашингтоном, чтобы создать разногласия с Украиной и Европой. Затем он может попытаться использовать эти трещины, чтобы заключить лучшее соглашение по Украине в будущем», – добавил он.

Переговоры в Абу-Даби — главное:

10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России с участием европейских партнеров. Ранее Владимир Зеленский назвал ключевые темы мирных переговоров. В частности, это прекращение огня, суверенитет и территориальная целостность Украины.

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что первая встреча с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Далее последуют переговоры с РФ и США.

Последние заявления Дональда Трампа о скором «большом соглашении» вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве и Европе, ведь мало кто верит в открытие окна для реальной дипломатии. По данным The Economist, торопиться американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заставляют результаты промежуточных выборов в США и риска расследований.

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