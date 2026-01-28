Уступка, сыграющая на руку Кремлю: в ISW предупреждают об опасном сценарии

Владимир Путин. / © Associated Press

Уступки Украины по неоккупированным территориям Украины, которые Россия вряд ли быстро или легко захватит военным путем, были бы стратегической ошибкой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают статью Financial Times о том, что Соединенные Штаты Америки подталкивают Киев к передаче России остальным Донецкой области в обмен на американские гарантии безопасности США. В частности, два источника FT заявили: США предположили, что предоставят большее вооружение для усиления мирных сил Украины, если она согласится вывести войска из всего Донбасса.

По словам собеседников, предложенные гарантии безопасности Вашингтона включают в себя обязательства, «отражающие» пункт статьи 5 НАТО, и обещание провести скоординированный военный ответ в случае «длительного» нападения России на послевоенную Украину. Один из источников предположил, что предложенные гарантии могут быть «слишком расплывчатыми» для Киева, но «слишком широкими» для Москвы.

«ISW продолжает оценивать, что России нужно будет потратить значительное количество ресурсов, времени и персонала, чтобы захватить остальную часть Донбасса. Российские войска вряд ли захватят остальную часть Донецкой области до августа 2027-го, предположить, что оккупанты смогут поддерживать темпы продвижения, которые должны с конца ноября 2025-го», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что темпы продвижения армии РФ замедлились в конце декабря прошлого года и начале января 2026-го. Вероятно, частично из-за неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому, отмечают в ISW, усилия России по захвату остальной части Донецкой области могут продолжаться дольше, чем прогнозировалось ранее.

Вывод ВСУ с незахваченной территории Донецкой области поставит войска РФ в более выгодные позиции для возобновления атак на юго-запад и центр Украины в будущем. В ISW отмечают, что сильная украинская армия и надежные западные гарантии безопасности необходимы для сдерживания возможной агрессии РФ, но российские чиновники неоднократно отвергали это.

«Постоянный отказ Кремля от гарантий безопасности для Украины и постоянное игнорирование переговорного процесса свидетельствуют о том, что он остается преданным теории победы диктатора РФ Владимира Путина — теории о том, что Россия может победить в войне, пережив способность Киева воевать и желание Запада поддерживать Украину», — подчеркнули американские специалисты.

Статья Financial Times

На днях британская газета со ссылкой на восемь источников заявила, что в Белом доме дали понять Украине, что гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Киев на мир соглашение, которое, вероятно, потребует передачи Донбасса Российской Федерации. В обмен на это Штаты могут предложить Украине большее вооружение для укрепления ее армии «мирного времени».

В Белом доме, комментируя статью FT, заявили, что не подтверждают эту информацию, потому что США лишь помогают сторонам прийти к согласию. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что «единственная роль» Вашингтона в мирном процессе состоит в том, «чтобы возвести обе стороны для заключения соглашения».