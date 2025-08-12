Уступки неизбежны: США намекнули на обмен территориями

США. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с ”фюрером” РФ Владимиром Путиным. Впрочем, "будут уступки", которыми "никто не будет доволен".

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет в эфире Fox News.

По его словам, на этапе переговоров могут быть и – скорее всего, вероятно, будут – обмены территориями.

"Могут быть обмены территориями. Могут быть уступки. Никто не будет доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это президент Трамп", – высказался американский министр обороны.

Гегсет также высказался о том, что якобы Путин никогда не воспринимал серьезно предыдущего президента США Джо Байдена. "Решительные действия" действующего американского лидера Трампа изменили условия и "правила игры", заставив российского лидера пойти на контакт.

Напомним, аналитики ISW не верят, что саммит на Аляске заставит Россия пойти на компромисс для установления мира в Украине. Кремль попытается использовать встречу с президентом США Дональдом Трампом для раскола между США и Европой.

В свою очередь, нидерландский аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Патрик Болдер назвал худший для Украины сценарий от встречи на Аляске . Он считает, что так называемое мирное соглашение может заставить Киев отказаться от территорий Донбасса, а это неприемлемо как для президента Владимира Зеленского, так и для украинского народа.

