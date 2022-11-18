"Уступки РФ будут победой Путина": Подоляк рассказал, почему невозможны компромиссы с Кремлем

По его словам, в этом случае война станет инструментом в международных отношениях.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с агрессором Россией. Ведь миру это не принесет, а только увеличит количество жертв.
Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.
По его словам, компромиссы с Москвой приведут к тому, что война, начатая РФ в Украине 24 февраля, станет инструментом в международных отношениях.
"Любые уступки РФ будут победой Путина (президент РФ — Ред.), легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Разве кто-то этого хочет?", — подчеркнул Мизайло Подоляк.
Как сообщалось, в Кремле снова заявляют, что якобы готовы к диалогу с Киевом. Спикер российского президента Дмитрий Песков даже подчеркнул, что Москва готова контактировать с западными странами. Мол, это может склонить Украину сесть за стол переговоров с РФ.
Читайте также:
- Запад не хочет убирать Путина: Арестович – о суде по делу MH17
- Дуда отреагировал на слова Зеленского о падении ракеты в Польше
- Климкин рассказал, чего боится Путин: "Такого мировые лидеры не прощают"