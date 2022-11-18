"Уступки РФ будут победой Путина": Подоляк рассказал, почему невозможны компромиссы с Кремлем

По его словам, в этом случае война станет инструментом в международных отношениях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с агрессором Россией. Ведь миру это не принесет, а только увеличит количество жертв.

Такое мнение Подоляк выразил в своем Twitter.

По его словам, компромиссы с Москвой приведут к тому, что война, начатая РФ в Украине 24 февраля, станет инструментом в международных отношениях.

"Любые уступки РФ будут победой Путина (президент РФ — Ред.), легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений. Это будет конец международного права. Разве кто-то этого хочет?", — подчеркнул Мизайло Подоляк.

Как сообщалось, в Кремле снова заявляют, что якобы готовы к диалогу с Киевом. Спикер российского президента Дмитрий Песков даже подчеркнул, что Москва готова контактировать с западными странами. Мол, это может склонить Украину сесть за стол переговоров с РФ.

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