Уступки России усилят напряжение и будут стимулировать агрессию — Литва о "гарантиях безопасности"

Уступки России усилят напряжение и будут стимулировать агрессию — Литва о "гарантиях безопасности"

Глава МИД Литвы подчеркнул, что украинцы "выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году", поэтому ЕС не может просто "захлопнуть дверь" перед ними.

Уступки России со стороны Запада лишь усилят напряжение в европейском регионе и будут стимулировать агрессию со стороны Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

По его словам, ситуация в Восточной Европе остается напряженной из-за агрессивной политики Кремля.

"Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России", — заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы призвал выучить уроки истории. Он подчеркнул, что "терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию".

Также он считает необходимым укреплять сотрудничество ЕС и НАТО с Украиной. Министр отметил, что никакие решения об Украине не должны приниматься без участия Киева.

"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году — они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор — поэтому мы не можем перед ними захлопнуть дверь", — сказал Ландсбергис.



Он призвал ЕС быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к полномасштабному вторжению в Украину.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

В свою очередь РФ пригрозила развертываниям российской военной инфраструктуры на Кубе или Венесуэле, если США "не будут прекращать давление".

В США ответили, что готовы к решительному ответу, если Россия все же решится разместить свои военные базы в Латинской Америке.