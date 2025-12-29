Уступки становятся неизбежными: как Украина приближается к опасному компромиссу

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря не стала прорывным моментом. Очевидно, что ключевые проблемы не были решены.

Об этом сообщает международный корреспондент Sky News Джон Спаркс.

Уровень осведомленности Трампа был интересной частью пресс-конференции, считает он. В частности, об этом свидетельствуют слова главы Белого дома о том, что он вроде бы готов посетить Украину и обратиться в парламент, если это будет способствовать достижению мирного соглашения. Это, отмечает Спаркс, «показало определенный уровень осведомленности Трампа по некоторым деталям».

В то же время, корреспондент Sky News высказал мнение о том, что Украина приближается к тому, что ей придется пойти на болезненные уступки.

«Сейчас Зеленский говорит о возможности референдума; он никогда раньше об этом не упоминал. Он не исключает этого. Я вижу в этом определенный уровень отчаяния с украинской стороны», – добавил он.

Он отмечает, что Киеву нужно соглашение и на это есть несколько причин. В частности, украинские войска истощены на фронте, а еще Украина теряет территорию.

Напомним, Sky News также писало о том, что после многочасовых переговоров между Зеленским и Трампом существенных изменений в позициях сторон почти нет. Издание отмечает, что встреча в Мар-а-Лаго Стоун показала много заявлений и обсуждений, но ощутимых результатов было минимум.

Тем временем CNN назвало основные моменты новой встречи Зеленского и Трампа . Оба президента подчеркнули, что процесс сложен и займет больше времени. Более того — Трамп, несмотря ни на что, выразил относительно благосклонное отношение к позициям агрессорки России, но также похвалил Зеленского и в очередной раз подчеркнул, мол, уверен, что мир близко.