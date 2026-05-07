Уступки войну не остановят: экспосол США назвал единственное условие для длительного мира в Украине

Экспосол США в Украине Уильям Тейлор / © Associated Press

Длительный мир в Украине наступит только тогда, когда у государства будет достаточная военная мощь и мощная поддержка Запада для надежного сдерживания российской агрессии .

О ключевых условиях завершения войны и невозможности территориальных уступок со стороны Киева заявил бывший посол Соединенных Штатов Уильям Тейлор в комментарии «24 Канала» во время Киевского форума безопасности.

Бессмысленность компромиссов и защита Донбасса

По словам американского дипломата, российский диктатор Владимир Путин не ищет никаких реальных компромиссов, ведь его главной целью остается полная капитуляция украинской армии. Однако Вооруженные силы Украины продолжают успешно защищать свой суверенитет и никогда не согласятся на такие позорные условия, что делает кремлевские планы недостижимыми.

Уильям Тейлор подчеркнул, что гипотетический мирный план, предусматривающий вывод украинских войск из Донбасса, не приведет к подписанию соглашения и окончанию войны. Защитники не собираются сдавать хорошо укрепленные позиции на западе Донецкой области, составляющие около 20% региона, поскольку без них дальнейшая оборона стала бы чрезвычайно сложной задачей.

Как на самом деле можно ускорить конец войны

Экспосол убежден, что со стороны Вашингтона и других западных союзников было бы огромной ошибкой оказывать давление на украинские власти ради заключения невыгодного мира. Вместо этого международное сообщество должно объединить усилия и направить все свое политическое и экономическое влияние исключительно на Россию.

К процессу принуждения Москвы к завершению боевых действий, по мнению Тейлора, должны присоединиться не только США и Европа, но и Китай. Только общие усилия способны показать агрессору бесперспективность его захватнических намерений.

«Когда это давление станет эффективным, Путин поймет и заключит, что оно не способно победить, тогда эта война завершится», — уверен Уильям Тейлор.

Напомним, в ОПУ тоже считают, что передача Донбасса России не остановит войну . Михаил Подоляк подчеркнул, что уступки со стороны Украины лишь спровоцируют Кремль на следующие «хотелки», поэтому единственным выходом является принуждение агрессора силой.

