Утечка американских секретных документов показала насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки — NYT

Информация, обнародованная в социальных сетях, также говорит о том, что спецслужбы США подслушивают важных союзников.

Набор обнародованных документов Пентагона показывает, насколько глубоко Соединенные Штаты Америки проникли в российские службы безопасности и разведки, демонстрируя способность Вашингтона предупреждать Украину о запланированных ударах и оценив мощь московской военной машины.

Об этом пишет New York Times.

Документы изображают избитую российскую армию, борющуюся в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они содержат ежедневные предупреждения в режиме реального времени для американских спецслужб по поводу времени ударов Москвы и даже ее конкретных целей. Такая разведывательная информация позволила США передать Украине важную информацию о том, как защитить себя.

Утечка, источник которой остается неизвестным, также раскрывает американскую оценку украинских военных, которые сами находятся в затруднительном положении. Материалы, проникшие в конце февраля и начале марта, но в последние дни были найдены на сайтах социальных сетей, очерчивают критическую нехватку боеприпасов противовоздушной обороны и обсуждают успехи, достигнутые российскими войсками вокруг восточного города Бахмут.

Отчеты разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины.

Новые документы, похоже, показывают, что американское понимание российского планирования остается широким и Соединенные Штаты могут предупреждать своих союзников о предстоящих операциях Москвы.

Этот материал подкрепляет идею, которую давно признают представители разведки: Соединенные Штаты Америки имеют более четкое понимание российских военных операций, чем планирование Украины. Сбор разведывательных данных часто бывает тяжелым и иногда неправильным, но документы дает, пожалуй, полное представление о внутренней работе величайшей сухопутной войны в Европе за десятилетия.

Утечка потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, разоблачив, о которых российские агентства США знают больше всего, давая Москве потенциальную возможность перекрыть источники информации. Нынешние и бывшие чиновники говорят, что еще слишком рано знать масштабы ущерба, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают ее информацию и перекроет этот поток, это может повлиять на поле боя в Украине.

Утечка уже усложнила отношения со странами-союзниками и породила сомнения в способности Америки хранить свои тайны. Ознакомившись с документами, высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может сдержать обмен разведданными. Для того чтобы различные агентства предоставляли друг другу материалы, по словам чиновника, нужно доверие и гарантии, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в тайне.

Документы могут повредить дипломатическим связям иным образом. Недавно обнародованные документы разведки также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и ее союзниками. Хотя это вряд ли удивит официальных лиц этих стран, обнародование такого прослушивания всегда мешает отношениям с ключевыми партнерами, такими, как Южная Корея, чья помощь необходима для поставки Украине оружия.

Конгрессмен Майк Галлахер, республиканец от Висконсина и член Комитета по разведке Палаты представителей, сказал, что ожидает, что представители администрации президента США Джо Байдена проинформируют законодателей об этом вопросе, когда Конгресс вернется на заседание на следующей неделе.

"Похоже, что этот факт утечки документов стал серьезной проблемой контрразведки", — сказал он. «Мы говорим о вещах, которые могут навредить нашей национальной безопасности и ЦРУ. усилия в Европе и во всем мире».

Аналитики говорят, что размер утечки, вероятно, составляет около 100 страниц. Журналисты The New York Times просмотрели более 50 страниц.

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Документы появились в Интернете как поспешно сделанные фотографии листов бумаги, лежащие на вершине того, что, кажется, охотничий журнал. Бывшие чиновники, проверявшие материалы, говорят, что, вероятно, секретные документы были свернуты, уложены в карман, а затем вынесены из безопасной зоны для фотографирования.

Высокопоставленные чиновники США заявили, что расследование, начатое в пятницу Федеральным бюро расследований, попытается быстро выяснить источник утечки. Официальные лица признали, что документы выглядят как законные разведывательные и оперативные справки, собранные Объединенным штабом Пентагона на основе отчетов правительственного разведывательного сообщества, но, по крайней мере, один был изменен по сравнению с оригиналом позже.

Значительная часть информации в документах связана с обнародованием официальных лиц, но во многих случаях содержится больше деталей. В одном документе сообщается, что россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе до 43 000 убитых в бою. Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат. Хотя американские официальные лица более осторожны в описании украинских потерь, они сказали, что их около 100 000. В просочившемся документе говорится, что по состоянию на февраль Украина понесла от 124 500 до 131 000 потерь, из них до 17 500 убитых. в боях.

Сотрудники разведки неоднократно настаивали на том, что количество их потерь предоставляется с низкой вероятностью, то есть это в лучшем случае приблизительные оценки. В документе также отмечается низкая оценка доверия и говорится, что Соединенные Штаты пытаются пересмотреть то, как они оценивают боевую мощь российской армии и ее способность вести будущие операции.

Документы показывают, что почти в каждую российскую службу безопасности в какой-то мере проникли Соединенные Штаты Америки. Например, одна из записей под грифом «совершенно секретно» обсуждает планы российского Генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине, включая создание различных «зон огня» и начало обучения российских солдат по уязвимости разных танков союзников.

В то время как некоторые разведывательные доклады предлагают анализ и широкие предупреждения по российским планам, другие являются той полезной информацией, которую Украина могла бы использовать для защиты. В одной из записей говорится, что Министерство обороны России разрабатывает планы нанесения ракетных ударов по украинским силам по конкретным объектам в Одессе и Николаеве 3 марта, нападение, которое, по мнению спецслужб США, должно было быть направлено на уничтожение места хранения беспилотников, пушки противовоздушной обороны и убивать украинских военных. Непонятно, разрешили ли предупреждение Соединенных Штатов украинцам принять меры по смягчению ущерба, нанесенного атаками.

Несмотря на то, что документы собраны Объединенным штабом Пентагона, они содержат разведданные многих ведомств, в том числе Агентства национальной безопасности, Бюро разведки и исследований Государственного департамента и Центрального разведывательного управления. Некоторые материалы отмечены как собранные в соответствии с Законом о надзоре за иностранной разведкой (FISA), с указанием, что их дальнейшее распространение запрещено без разрешения генерального прокурора.

Один раздел документов классифицируется как поступающий от ЦРУ, это ежедневное обновление разведданных. Материалы этого раздела раскрывают не только ЦРУ. шпионит, но некоторые подробности о том, как. Один отчет разведки, например, показывает, что ЦРУ. использует перехваченные коммуникации, чтобы следить за дискуссиями внутри Министерства обороны России.

Документы показывают, что американские спецслужбы не только шпионят за россиянами, но и подслушивают важных союзников.

Согласно Арику Толеру, аналитику Bellingcat, нидерландскому сайту расследований, первая часть документов была опубликована в начале марта на Discord, платформе чата в социальных сетях, которая популярна среди любителей видеоигр.

Серверы Discord — это, в сущности, чатовые комнаты, где люди могут обсуждать свои хобби, обмениваться сообщениями или присоединяться к аудиозвонкам. Некоторые серверы общедоступны и содержат тысячи людей, в то время как другие доступны только для приглашения. Эта установка позволила Discord преуспевать, но это также привело к тому, что компания сталкивалась с проблемами вредоносного содержания на протяжении многих лет.

По словам аналитиков, некоторые документы были повторно опубликованы в следующие недели на других платформах социальных медиа, включая 4chan, анонимную доску объявлений, но привлекли гораздо больше внимания только после того, как в последние дни они появились в Twitter и Telegram.

В субботу фотографии многих документов все еще были доступны в Twitter. Хотя платформа социальных медиа в прошлом могла принять меры по удалению материала, согласно правилам, запрещающим распространение сломанных материалов, Илон Маск, владелец Twitter, похоже, отметил в своей публикации в Twitter в четверг, что он не будет удалять материал.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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