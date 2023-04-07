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Утечка секретной информации об Украине и атака Израиля на Сектор Газа: главные новости ночи 7 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7462
Время на прочтение
1 мин
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Утечка секретной информации об Украине и атака Израиля на Сектор Газа: главные новости ночи 7 апреля 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 7 апреля:

  • В Сети появились несколько измененные документы с описанием секретных планов США и НАТО по наращиванию украинской армии перед контрнаступлением — СМИ Читать далее –>
  • В российском СИЗО умер еще один топ-менеджер при загадочных обстоятельствах — СМИ Читать далее –>
  • Горячая ночь в Израиле и Секторе Газа: удары с воздуха и сирены Читать дальше –>
  • Израиль ночью обстрелял Ливан: детали Читать далее –>
  • В аварии погиб бывший народный депутат Владимир Стретович Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7462
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