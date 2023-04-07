Утечка секретной информации об Украине и атака Израиля на Сектор Газа: главные новости ночи 7 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 7 апреля:
- В Сети появились несколько измененные документы с описанием секретных планов США и НАТО по наращиванию украинской армии перед контрнаступлением — СМИ Читать далее –>
- В российском СИЗО умер еще один топ-менеджер при загадочных обстоятельствах — СМИ Читать далее –>
- Горячая ночь в Израиле и Секторе Газа: удары с воздуха и сирены Читать дальше –>
- Израиль ночью обстрелял Ливан: детали Читать далее –>
- В аварии погиб бывший народный депутат Владимир Стретович Читать далее –>
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