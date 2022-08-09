"Утратило боеспособность нацформирования": какие фейки и дезинформацию распространяли россияне

Центр противодействия дезинформации пишет, что в течение 08.08.2022 оккупанты распространили следующую информацию.
- Фейк: в МО РФ заявили: «в результате уничтожения пунктов дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства потеряло боеспособность нацформирования «Кракен». Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования тщетно пытаются вынудить поступать в него жителей Харькова».
- Дезинформацию – пропагандистские СМИ РФ распространяют информацию о планах ВСУ во время деоккупации массированно обстреливать населенные пункты до полного их уничтожения. По мнению врага, такая информация настроит местное население против украинских военных.
- Фейк – в МО РФ заявили, что «в Васиновке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать для обвинения российских подразделений в невыборных ударах по гражданской инфраструктуре».
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