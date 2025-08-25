Утратит ли Украина часть своих территорий ради мира с РФ: WP о тревожном сценарии

Война.

Даже при лучшем сценарии, ожидается, что Украина может потерять часть оккупированных Россией территорий - Крым, две трети Донбасса, части Херсонской и Запорожской областей, и практически всю Луганщину.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Украинцы осознают вероятность того, что значительные части страны будут переданы России, если будет достигнуто мирное соглашение. Вопрос лишь в том, сколько территории они потеряют, и получит ли Москва дополнительные земли, которые она пока не контролирует. Это тревожная перспектива для многих", - отмечает издание.

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенные в сентябре прошлого года, показали: около 80% украинцев заявили, что Украина могла бы выгнать войска РФ, если бы Запад оказал достаточную военную поддержку. Однако администрация президента США Дональда Трампа сократила, а иногда и замораживала военную помощь.

"Мы не вернем уже оккупированные территории в ближайшем будущем. Но Украина никогда официально не отдаст эти территории. Мы готовы ждать, но никогда не признаем их юридически российскими. Эти территории будут оставаться в статусе оккупированных", - заявил депутат и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Издание пишет, что непризнание территорий юридически частью России позволяет Киеву избегать сложных юридических вопросов - таких как проведение всенационального референдума для одобрения изменений границ страны. Впрочем, Кремль Путин настаивает на том, чтобы Украина официально отказалась от этой территории, а также от остальной части Донетчины, которую Россия не смогла захватить.

Впрочем, этого, говорят украинские чиновники, не произойдет. Президент Владимир Зеленский заявил во время встречи в Овальном кабинете, что «юридически мы не признаем оккупацию». Более того, если украинские войска выведутся из остального Донбасса, это откроет путь в Харьков и другие промышленные центры на востоке страны.

Как украинская общественность отреагирует на мирное соглашение, вопрос открыт. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий говорит: вряд ли будут массовые протесты, если Украина согласится на фактический контроль России над оккупированными регионами. Впрочем, это должно сопровождаться жесткими гарантиями безопасности со стороны Запада, а также отклонением других требований Кремля.

Напомним, Reuters со ссылкой на три источника сообщило о новых ультиматумах диктатора РФ Владимира Путина. ”Фюрер” требует от Украины отказаться от всего Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не впускать западные войска в страну.