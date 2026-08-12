Утроение войск и ракеты под Воронежем: как Пхеньян превращает войну в Украине в свой полигон

Путин покупает армию Ким Чен Ина: Le Monde о опрокидывании ракет и десятков тысяч северокорейцев / © ТСН.ua

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Северная Корея усиливает свою военную поддержку России в войне против Украины.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

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Издание напоминает, что, по данным украинской разведки, от 30 000 до 50 000 северокорейских военных готовятся воевать против Украины.

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Кроме того, в Воронежской области России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения, возможно, с 6 пусковыми установками и 120 баллистическими ракетами.

Эти подкрепления знаменуют собой значительное расширение военной координации между Москвой и Пхеньяном и напрямую направлены на главную слабость Украины: ее противовоздушную оборону.

В марте южнокорейская разведка подсчитала, что с начала конфликта Пхеньян направил в Россию около 13 000 военнослужащих, главным образом для наблюдения за границами. Таким образом, это означало бы как минимум утроение численности войск. Этот оползень также иллюстрирует рост сложности оборудования, поставляемого Северной Кореей, тогда как Пхеньян первоначально ограничивал свою помощь артиллерийскими снарядами.

Накопление опыта

Кроме непрерывных поставок от 5000 до 7000 контейнеров снарядов в месяц (т.е. от 12 до 15 миллионов артиллерийских орудий с начала войны), Северная Корея также поставила России с момента ее участия в конфликте в целом «220 артиллерийских систем, включая 170 реактивные системы залпового огня», а также противотанковые ракеты и растущее количество баллистических ракет, сообщает южнокорейское агентство оборонной разведки.

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Некоторые из этих ракет были использованы во вторник, 11 августа, во время ночных ударов по городу Запорожье, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек.

Финансовая помощь из Москвы

Это потенциальное ускорение сотрудничества между Россией и Северной Кореей также происходит в то время, когда Соединенные Штаты готовятся начать одни из своих ежегодных военных учений с Южной Кореей в понедельник, 17 августа. В этих учениях, которые продлятся одиннадцать дней, примут участие около 18 000 южнокорейских военнослужащих, что сравнимо с предыдущими годами, но считается Пхеньяном агрессивным. В среду, 12 августа, Северная Корея запустила баллистическую ракету со своего восточного побережья в направлении Японского моря, сообщают южнокорейские военные.

Представитель американских военных на Корейском полуострове Райан Дональд признал, что совместные учения, запланированные на 17 августа, будут включать реалистические угрозы, основанные на «уроках, полученных из недавних конфликтов».

«Солдаты из КНДР были развернуты и воевали в Украине. Они извлекли уроки из этого опыта, который они возвращают в Северную Корею. Это меняет возможности КНДР и нашу подготовку», — объяснил он.

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Военная поддержка Москвы со стороны Северной Кореи базируется на стратегическом партнерстве, формализованном в июне 2024 года. Это партнерство включает в себя пункт о взаимной помощи в случае агрессии. С момента его подписания Пхеньян получает финансовую помощь от Москвы, а также экспорт продовольствия, энергетических ресурсов и технологический обмен, что позволяет укреплять свой арсенал баллистических ракет. В июне северокорейский режим также подтвердил удвоение своих мощностей по обогащению урана для военных целей.

Ранее сообщалось, что Южная Корея не готова поставлять Украине оружие и ПВО.

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