Увеличение количества жертв атаки РФ по Киеву и якобы уменьшение территориальных аппетитов Путина: главные новости ночи 29 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Киев

Киев / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 августа 2025 года:

  • В Киеве увеличилось количество жертв российской массированной атаки Читать далее –>

  • В МИД Турции рассказали об изменениях в требованиях России: что теперь хочет РФ Читать далее –>

  • Посольство США отреагировало на удар России по Киеву: указало ли виновников Читать далее –>

  • Совбез ООН срочно соберется из-за массированной атаки РФ на Киев и другие города Украины Читать далее –>

  • США продадут Украине ключевое оружие: у Зеленского сообщили детали соглашения Читать далее –>

