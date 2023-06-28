Увеличение количества жертв удара в Краматорске и ситуация с "вагнеровцами": главные новости ночи 28 июня 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 июня 2023:
- Ракетные удары РФ по Краматорску: погибли четыре человека Читать далее –>
- "Вагнеровцы" до сих пор находятся в Украине — Пентагон Читать далее –>
- Самолеты "вагнеровцев" нашли в Беларуси, однако местонахождение Пригожина пока неизвестно — CNN Читать далее –>
- В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара Читать далее –>
- Лукашенко, вероятно, стремится использовать "Вагнера" в Беларуси, чтобы "купить" пространство для маневра — ISW Читать далее –>
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