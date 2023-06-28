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Увеличение количества жертв удара в Краматорске и ситуация с "вагнеровцами": главные новости ночи 28 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4825
Время на прочтение
1 мин
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Увеличение количества жертв удара в Краматорске и ситуация с "вагнеровцами": главные новости ночи 28 июня 2023 года

Обстрел Краматорска 27 июня / Фото: МВД

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 июня 2023:

  • Ракетные удары РФ по Краматорску: погибли четыре человека Читать далее –>
  • "Вагнеровцы" до сих пор находятся в Украине — Пентагон Читать далее –>
  • Самолеты "вагнеровцев" нашли в Беларуси, однако местонахождение Пригожина пока неизвестно — CNN Читать далее –>
  • В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара Читать далее –>
  • Лукашенко, вероятно, стремится использовать "Вагнера" в Беларуси, чтобы "купить" пространство для маневра — ISW Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4825
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