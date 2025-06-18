Увеличение военной поддержки, новые транши и санкции: Зеленский прокомментировал участие в G7

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Есть конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в сообщении в Instagram после своего участия в саммите "Большой семерки".

Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но вместе отстраивать Украину после окончания войны.



"Благодарю всех, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", - говорится в сообщении в социальной сети.

Реклама

Напомним, что совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок. Об этом сообщает CBC News.

США не хотели, чтобы некоторые острые замечания по РФ были включены в совместное заявление.