Уверенности в намерениях России неясны, но НАТО готовится к худшему - Столтенберг

Уверенности в намерениях России неясны, но НАТО готовится к худшему - Столтенберг

Значительная концентрация сил России на границе вызывает тревогу.

Намерения России все еще неясны, но ее действия возле границы с Украиной и риторика в последнее время вынуждают НАТО готовиться к худшему.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, - пишет "Интерфакс".

"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Генсек НАТО повторил, что значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой.

Столтенберг призвал Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупредил, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что Альянс будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.

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