Уверенности в намерениях России неясны, но НАТО готовится к худшему - Столтенберг

Значительная концентрация сил России на границе вызывает тревогу.
Намерения России все еще неясны, но ее действия возле границы с Украиной и риторика в последнее время вынуждают НАТО готовиться к худшему.
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, - пишет "Интерфакс".
"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.
Генсек НАТО повторил, что значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой.
Столтенберг призвал Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупредил, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия.
"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что Альянс будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.
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