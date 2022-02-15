"Увидим отвод – поверим в деэскалацию", — Кулеба о заявлении Минобороны России

"Увидим отвод – поверим в деэскалацию", — Кулеба о заявлении Минобороны России

По словам министра, есть правило не "услышим – тогда поверим", а "увидим – тогда поверим".

Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому Украина поверит в деэскалацию ситуации, когда убедится в отводе российских войск от государственной границы.

Об этом во вторник, 15 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления. Поэтому у нас уже есть правило не "услышим — тогда поверим", а "увидим — тогда поверим". Увидим отвод — поверим в деэскалацию", — сказал Кулеба.

Напомним:

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращать войска в места постоянной дислокации. Кроме того, Минобороны страны-агрессорки опубликовало видеоотвод танков после военных учений.

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