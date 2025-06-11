Захват Одессы и удары по энергетике: о каких опасностях предупредил Зеленский лидеров стран Юго-Восточной Европы

Участники саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» / © Офис президента Украины

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В Одессе 11 июня состоялся саммит «Украина — Юго-Восточная Европа», на котором собрались лидеры разных стран.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы безопасности, экономического развития и евроинтеграции в условиях продолжающейся российской агрессии.

Среди основных тем были защита критической инфраструктуры, новые транспортные пути для украинского экспорта и поддержка на пути в Евросоюз.

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ТСН.ua собрал главное по результатам саммита.

Кто участвовал в саммите

На встречу в Одессу приехали лидеры нескольких стран, а именно: президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич, президент Румынии Никушор Дан.

Кроме того, участие в саммите приняли: премьер-министр Болгарии Росен Желязков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Греческой Республики Кирьякос Мицотакис, глава парламента Албании Элиза Спиропали, первый заместитель председателя правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Изет Мехити, а также вице-премьер-министр — министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

Угроза для Одессы

Во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» Владимир Зеленский заявил, что Одесса — ключевая мишень России, которая стремится ее уничтожить. В частности, россияне на этом не остановятся и будут планировать нападение на Молдову или Румынию.

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«Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией», — подчеркнул он.

Он отметил необходимость как немедленной защиты города, так и долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Зеленский назвал Одессу воротами к общей безопасности, подчеркнув ее геополитическое значение для Европы и региона.

«Одесса является очень важным городом для всех нас и не только символом юга Украины. Это перекресток между Северной и Южной Европой, между Балканами и Кавказом, между европейской стабильностью и угрозами, которые ее подрывают. Одесса всегда была воротами, и сегодня она является воротами нашей общей безопасности», — сказал Зеленский.

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Безопасность украинской энергетики

В свою очередь во время встречи Зеленский рассказал о мерах защиты от возможной энергетической дестабилизации, при этом не раскрывая деталей относительно систем ПВО и объектов, которые они защищают, передает «РБК-Украина».

«Украина защищает и строит, на это идут большие деньги, всегда их не хватает полностью. Но прежде всего защита — это системы ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас расположены, какую энергетику они защищают. Как только россияне поймут, где наши системы ППО расположены, они атакуют их, поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем», — отметил он.

Также он отметил, что Украина работает над разработкой новых видов вооружения и ищет финансирование для их массового производства.

«У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы стараемся найти больше средств для массового производства. Это разные варианты дронов-перехватчиков и тому подобное», — добавил Зеленский.

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Двусторонние переговоры и помощь Сербии

Президент Сербии Александар Вучич, впервые с начала войны приехавший в Украину с визитом, заявил, что его страна готова восстановить один-два украинских города или региона. По его словам, такую помощь Сербия предлагает для того, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку».

«Я могу представить, насколько украинские граждане сыты по горло разговорами о сильной поддержке и помощи Украине. В конечном итоге все сводится к вашим людям и что вы вынуждены заботиться сами о себе. Я надеюсь, что мы сможем внести вклад для украинского народа без большой помпезности. Ваши люди того стоят», — сказал глава Сербии.

Кроме того, Вучич сообщил, что договорился с Владимиром Зеленским провести двусторонние переговоры.

«Предложил новые участки сотрудничества между Сербией и Украиной, у нас запланированы двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти», — отметил президент Сербии.

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Транспортный коридор из Одессы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать новый транспортный коридор от греческого Александруполиса до Одессы через болгарскую Варну и румынскую Констанцу, сообщает «Суспільне».

«Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порту Александруполис, затем двигается к Констанце и заканчивается в Одессе», — сказал греческий премьер.

По его словам, этот масштабный инфраструктурный проект, который может финансироваться ЕС, будет включать железную дорогу, газопроводы и электросети.

«Это включило бы газовые трубопроводы, железную дорогу, электроэнергию — это было бы проектом, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море», — подчеркнул греческий лидер.

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Греческий премьер также обещал подробно разработать план, который покажет, как интеграция Украины с ЕС повлияет на жизнь украинцев.

Борьба с пропагандой РФ

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула важность сотрудничества с Украиной в борьбе с российской гибридной агрессией. Она отметила, что власти страны обязаны защищать граждан от манипуляций Кремля, передает «Суспільне».

«Мы хорошо знаем, как работает российская пропаганда и как она создает эти рычаги. Мы учимся друг у друга, как не попадать в эти ловушки», — отметила Санду.

Она добавила, что Молдова постоянно отражает попытки России влиять на ее экономику и политику.

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«Это будет непросто, но мы хотим, чтобы молдаване решали за Молдову, и на парламентских выборах мы сделаем все, что сможем. Мы надеемся на сотрудничество с нашими соседями, имеющими определенный опыт», — добавила президент.

Она также напомнила о поддержке Украины: приеме беженцев, подготовке саперов, транзите зерна и поставке энергооборудования.

По словам Санду, Молдова уже инвестирует в украинскую инфраструктуру, которая поможет в восстановлении.

Поддержка Албании в евроинтеграции Украины

Глава парламента Албании Элиза Спиропали подтвердила полную поддержку евроинтеграции Украины, отметив ускорение этого процесса для всех стран-кандидатов.

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«Что касается вступления Украины в ЕС, мы полностью поддерживаем все усилия, которые прилагает Украина. И в политической ситуации мы видим ускорение всех этих процессов для всех стран-кандидатов», — заявила Спиропали.

Она высоко оценила стойкость украинцев во время войны и отметила важность восстановления мирового порядка на основе международного права.

«Россияне не интересуются миром. И мы только за справедливый мир, который начинается с прекращения огня», — добавила Спиропали.

Новый формат сотрудничества

В рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» состоялась первая трехсторонняя встреча в формате Украина — Молдова — Румыния. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, участники обсудили вопросы безопасности и информационные вызовы.

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«Впервые у нас состоялась встреча в трехстороннем формате Украина — Молдова — Румыния. Напомним, что это произошло уже после избрания в Румынии нового президента. Нас объединяют общие вызовы, особенно в Черном море. У нас также большие перспективы в контексте развития общей инфраструктуры транзита. Мы рассматриваем как Молдову, так и Румынию как важные пути для диверсификации дальнейшего экспорта украинской продукции за границу», — сказал Сибига.

Также, по его словам, стороны обсудили информационные угрозы, в частности, в связи с предстоящими выборами в Молдове.

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