Уволен заместитель Умерова, который всего 4 месяца занимал должность

Александр Сергий был назначен заместителем министра обороны в начале июля этого года.

В пятницу, 8 ноября, на заседании Кабинета министров принято решение об увольнении Александра Сергия с должности замминистра обороны.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Заместитель Рустема Умерова проработал на этом посту всего 4 месяца. Он был назначен заместителем министра в начале июля этого года.

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Известно, что 55-летний уроженец Черновицкой области Александр Сергий в 1991 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище. 1998 получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском институте сухопутных войск. В 2012 году окончил Национальный университет обороны Украины.

Участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.

С 2010 г. находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.

В 2014 году награжден орденом князя Даниила Галицкого.

Напомним, 5 июля 2024 года Кабинет министров назначил двух новых заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Новые должности получили Анатолий Клочко и Александр Сергий.

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