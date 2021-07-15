Увольнение Авакова: 15 июля парламент рассмотрит заявление министра

Об увольнении глава МВД сообщил 13 июля.

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада рассмотрит заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

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Именно по этому вопросу депутаты начнут свое утреннее заседание. Накануне рассмотреть заявление министра внутренних дел нардепам порекомендовал профильный парламентский комитет. Такое предложение поддержали 13 его членов: пять воздержались, а еще двое высказались против, потому что считали, что комитет посоветовать поддержать отставку.

Впрочем, за это предложение голосовать вообще не стали: члены комитета уже приняли, увольнять ли Арсена Авакова депутаты будут решать самостоятельно.

Новости Украины: на утреннем заседании Рада рассмотрит заявление об отставке Авакова

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.

Заменить Авакова планируют нардепом с фракции "Слуга народа", председателем парламентского правоохранительного комитета Денисом Монастырским. Его назначать планируют завтра — в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.

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