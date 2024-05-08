Увольнение министра Сольского: когда будет решение Верховной Рады — Стефанчук

Для увольнения министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, подозреваемого в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен, нужно решение фракции "Слуги народа".

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, передают "Українські Новини".

"Мы ожидаем соответствующее решение фракции монобольшинства. По состоянию на данный момент такое решение не зарегистрировано", – сказал он.

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При этом Стефанчук подчеркнул, что "те лица, которые не хотят работать в правительстве", должны получить "соответствующие решения со стороны парламента".

По его словам, любые кадровые вопросы, касающиеся правительства – это вопрос компетенции фракции "Слуга народа", которая составляет монобольшинство в парламенте.

Напомним, ранее министр агрополитики Николай Сольский подтвердил, что написал заявление об уходе с должности.

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