Увольнение Углавы с НАБУ может вызвать напряжение в отношениях с США, - эксперт

В конце мая у НАБУ отстранили первого заместителя директора Гизо Углаву от исполнения обязанностей. Этот шаг может привести к тяжелым последствиям не только для системы антикоррупционных органов.

Такое предположение сделал политический эксперт Евгений Магда. Цель этой спецоперации, по его мнению, — развал Украины изнутри, а также усложнение сотрудничества с международными партнерами.

"Углава девять лет занимал место первого заместителя директора НАБУ. По всей вероятности, его продвигали и поддерживали американцы, которые были кураторами создания в Украине антикоррупционной системы. Фактически он стоял у истоков создания ведомства", - отметил эксперт.

По его словам, в течение девяти лет его неоднократно пытались поколебать, но бесполезно.

"Формат нынешнего отстранения напоминает спецоперацию, за которой могут стоять внешние силы, в частности Россия, для которой развалить Украину изнутри – очевидная цель", - отметил эксперт.

Он также отметил, что в мае 2024 года отстранение Углавы удивительно совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где шеф американской дипломатии призвал более активно бороться с коррупцией.

"И здесь Углаву показательно отодвигают в сторону, демонстрируя, что пожелания Вашингтона для Киева ничего не стоят", - написал он.

Напомним, что с апреля 2022 года у НАБУ нет постоянного руководителя по окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника, в последнее время его обязанности исполнял его первый заместитель Гизо Углава.